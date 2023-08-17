Нью-Йорк заборонив TikTok на муніципальних пристроях

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Влада Нью-Йорка заборонила завантажувати й користуватися застосунком TikTok на муніципальних пристроях через проблеми безпеки.

Про це пише Reuters.

«Застосунок TikTok від китайської технологічної компанії ByteDance становить загрозу безпеці технічних мереж міста», — ідеться в заяві адміністрації мера Нью-Йорка Еріка Адамса.

Тепер усі муніципальні робітники й служби зобовʼязані видалити застосунок протягом 30 днів на пристроях і мережах, що належать місту.