Нью-Йорк заборонив TikTok на муніципальних пристроях
- Автор:
- Ліза Бровко
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Влада Нью-Йорка заборонила завантажувати й користуватися застосунком TikTok на муніципальних пристроях через проблеми безпеки.
Про це пише Reuters.
«Застосунок TikTok від китайської технологічної компанії ByteDance становить загрозу безпеці технічних мереж міста», — ідеться в заяві адміністрації мера Нью-Йорка Еріка Адамса.
Тепер усі муніципальні робітники й служби зобовʼязані видалити застосунок протягом 30 днів на пристроях і мережах, що належать місту.
- TikTok активно потрапляє під бан держструктур країн Заходу — користуватися TikTok заборонено держслужбовцям США, Канади, Великої Британії, ЄС, Нової Зеландії та Індії. Співробітники НАТО теж зобовʼязані видалити застосунок з робочих пристроїв.
- Журнал Forbes писав, що ФБР і Мінʼюст США почали розслідування проти ByteDance через стеження за журналістами американських видань за допомогою TikTok. Прокуратура штату Вірджинія запросила у ByteDance інформацію про спроби отримати доступ до персональних даних журналістів, а ФБР вже провело кілька допитів.
- США розглядають заборону TikTok на своїй території, якщо китайські власники не відмовляться від своїх часток у компанії.
- Видання New York Post писало, що керівництво TikTok почало переговори про продаж соцмережі на тлі заяв про заборону застосунку в США. TikTok нібито вивчає й ті угоди, які розглядалися за часів Дональда Трампа. У 2020 році продаж обговорювали з виробником програмного забезпечення Oracle і мережею Walmart. Водночас представник TikTok назвав цю інформацію «стовідсотковою брехнею», а китайська ByteDance, яка володіє соцмережею, жодних коментарів не надала.
- У травні штат Монтана став першим у США, який законодавчо забороняє застосунок TikTok. Компанія ByteDance, що володіє соцмережею TikTok, подала федеральний позов до штату Монтана.