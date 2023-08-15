NASA: Цей липень став найспекотнішим місяцем на Землі з 1880 року

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NASA’s Goddard Institute for Space Studies

Агентство NASA підтвердило прогнози ООН, що липень стане найспекотнішим місяцем у світі за всю історію спостережень. Такого «гарячого» липня не було щонайменше з 1880 року.

Про це йдеться в заяві NASA.

Науковці вважають, що липні протягом останніх пʼяти років ставали дедалі спекотнішими, а наступного року, найімовірніше, глобальна температура знову побʼє рекорд.

NASA’s Goddard Institute for Space Studies

Липень 2023 року був на 0,24 °C теплішим за будь-який інший липень у звітах NASA, що складаються з 1880 року.

З 1970-х років дослідники спостерігають збільшення впливу людини на клімат та її відповідальність за глобальне потепління. Вони зазначають, що такі як події Ель-Ніньо, що призводять до нагрівання поверхні океану, і вулканічна активність створюють «дуже, дуже незначний» вплив на глобальне потепління, як порівняти з антропогенними факторами.