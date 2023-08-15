Дональду Трампу висунули нові звинувачення і дали можливість здатися владі до 25 серпня

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Reuters

Колишньому президенту США Дональду Трампу висунули нові звинувачення у спробі скасувати результати виборів 2020 року, цього разу — у штаті Джорджія.

Про це пише Reuters.

В обвинувальному акті йдеться про низку злочинів, які Трамп або його поплічники нібито вчинили до виборів 2020 року і після них — до вересня 2022 року. Вони надавали неправдиві свідчення законодавцям про фальсифікацію виборів і закликали посадовців штату Джорджія змінити результати голосування. Також обвинувачені намагалися підірвати виборчий процес, подавши фальшиві списки вибірників.

На 98 сторінках перераховані 41 кримінальний пункт і 19 обвинувачених. Окрім Трампа, серед них — колишній керівник апарату Білого дому Марк Медоуз, а також юристи Руді Джуліані та Джон Істман.

Прокурор дав обвинуваченим можливість здатися владі до 25 серпня. Усіх 19 фігурантів можуть судити разом. Прокурор сподівається розпочати суд протягом пів року.