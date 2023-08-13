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Митрополиту УПЦ МП Павлу продовжили дію зобовʼязань

Автор:
Ліза Бровко
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Соломʼянський районний суд продовжив дію зобовʼязань, покладених на митрополита УПЦ МП Павла (Лебідя).

Про це повідомив його адвокат Микита Чекман у коментарі «Суспільному».

Дію зобовʼязань продовжили в рамках строку досудового розслідування, але не довше ніж на два місяці.

Серед зобовʼязань Павла є такі:

Як додав адвокат, прокурор ще хотів заборонити митрополиту відвідувати Києво-Печерську лавру, проте суд відхилив клопотання.