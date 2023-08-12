Уряд зустрівся з дипломатами 58 країн. Обговорювали два пункти формули миру

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, представники уряду та парламенту провели зустріч з дипломатами з 58 країн. Вони обговорили формулу миру Володимира Зеленського, а саме два її пункти — енергетична безпека і недопущення ескалації війни та повторення агресії.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Це вже пʼята зустріч із дипломатами. Цього разу вона відбулася в Кабінеті міністрів. Деякі з дипломатів були присутні вперше. Зокрема, наживо та у відеоформаті взяли участь дипломати європейських країн, Японії, Британії, Єгипту, Бразилії, США, Канади, Південної Кореї, Індії, Азербайджану, Туреччини, Ефіопії та Йорданії. Також були присутні представники ООН.

Учасники зустрічі обговорили перемовини, які пройшли в Саудівській Аравії, а також Глобальний саміт миру, який Україна планує провести до кінця року.

Українська сторона розповіла дипломатам про підготовку до зими і захист енергетичної системи. Єрмак розповів про гарантії безпеки, до яких вже приєдналися 13 країн, і про початок переговорів зі США та Британією щодо укладення двосторонніх безпекових гарантій.