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Кабмін оприлюднив постанову про виплати військовим. Що змінилося

Автор:
Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»

Кабінет міністрів опублікував постанову № 836 про зміну порядку виплати додаткової винагороди військовослужбовцям під час дії воєнного стану.

Виплати починаються з 30 тисяч гривень для військових, які здійснюють бойові чи спеціальні завдання, і підвищуються до 100 тисяч гривень для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях.

Також до наказів про виплату додаткової винагороди на суму 100 тисяч гривень зараховуються:

Для військових, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тисяч гривень.

У постанові також зʼявилися нові види додаткової винагороди, передбачені недавно ухваленим законом:

Зміни застосовуються з 1 червня 2023 року.