Кабмін оприлюднив постанову про виплати військовим. Що змінилося
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Кабінет міністрів опублікував постанову № 836 про зміну порядку виплати додаткової винагороди військовослужбовцям під час дії воєнного стану.
Виплати починаються з 30 тисяч гривень для військових, які здійснюють бойові чи спеціальні завдання, і підвищуються до 100 тисяч гривень для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях.
Також до наказів про виплату додаткової винагороди на суму 100 тисяч гривень зараховуються:
- поранені на лікуванні;
- захоплені в полон;
- загиблі (виплата здійснюється за весь місяць, у якому людина загинула).
Для військових, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тисяч гривень.
У постанові також зʼявилися нові види додаткової винагороди, передбачені недавно ухваленим законом:
- військовим, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу в навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах), — від 15 000 до 30 000 гривень;
- військовим, які у звʼязку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), визнані обмежено придатними або непридатними до військової служби та зараховані в розпорядження — 20 100 гривень;
- військовослужбовцям строкової військової служби — 6 000 гривень;
- курсантам вищих військових навчальних закладів та прирівняним особам — 2 350 гривень.
Зміни застосовуються з 1 червня 2023 року.
- З 1 лютого 2023 року в Україні змінили порядок виплат військовим. Вони стали залежати від районів перебування, складності та специфіки виконання бойових чи спеціальних завдань. 100 тисяч отримували ті військові, які були в безпосередній зоні бойових дій. 30 тисяч отримували ті, хто служив у підрозділі, що включений до складу Сил оборони, або в резерві головнокомандувача Збройних сил, не перебував у районі ведення бойових дій, але виконує бойові завдання.
- 10 квітня 2023 року нардепи підтримали поправку в законопроєкт № 8312, яка передбачає повернення доплат по 30 тисяч гривень усім військовим, поліцейським і рятувальникам до кінця воєнного стану. Також передбачається обмежити зарплати топчиновників до 10 мінімальних зарплат. Однак у поправці не вказано, звідки взяти гроші на ці виплати. У МВФ назвали цей законопроєкт «незбалансованим», адже він не визначає джерел фінансування.
- На початку травня керівництво військових та силових структур написало листа до Ради з проханням відкласти ухвалення цього законопроєкту. Натомість вони просять зібрати робочу групу з представників Верховної Ради, уряду, Генштабу і до кінця травня спільно розробити законопроєкт, який урегулює питання оплати праці захисників.
- 28 червня Верховна Рада України підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт про доплати військовим.