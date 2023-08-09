Після атак на кораблі в Чорному морі у росії проблеми з експортом зерна і підтримкою військ у Сирії

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Після атак безпілотників на російські кораблі в Чорному морі у росії виникли проблеми з експортом зерна.

Як пише Reuters, вже почалося зростання витрат на перевезення російської пшениці, а за останні дні зросла вартість страхування суден, що прямують до російських чорноморських портів, через які виводиться 70% зерна з рф.

Також ризики в Чорному морі збільшують вартість фрахту для рф та підштовхують її до співпраці з менш надійними судноплавними операторами.

Британська розвідка заявила, що через атаки дронів «опинились під загрозою» шляхи військових постачань росії, зокрема до Сирії, де базуються її війська.

Там нагадують, що 4 серпня російський нафтовий танкер SIG був атакований і виведений з ладу поблизу Керченської протоки. Це сталося через день після аналогічної атаки на десантний корабель «Оленегорский горняк» і через два дні після «зірваної атаки» на російські сторожові катери, коли вони, ймовірно, супроводжували російський контейнеровоз Sparta-IV.

Він, за даними Naval News і спостерігачів, возив із Сирії зброю. За це його капітану Олексію Терещенку в червні СБУ повідомила про підозру.