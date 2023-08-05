Politico: Визначено першу групу українських пілотів, які навчатимуться на F-16 — загалом їх буде 32
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Greg Mathieson / Mai / Getty Images
Повітряні сили ЗСУ визначили першу групу з 8 пілотів, які візьмуть участь у навчанні з експлуатації винищувачів F-16.
Про це пише Politico з посиланням на анонімні джерела.
Ці 8 пілотів вільно володіють англійською мовою і готові розпочати навчання, щойно буде готовий офіційний план підготовки, затверджений європейськими союзниками. Ще 20 пілотів, яким треба підтягнути англійську, готові розпочати мовні курси у Великій Британії вже цього місяця.
Загалом, пише видання, для потенційної участі у програмі навчання обрали 32 українських пілотів — такої кількості достатньо для створення двох ескадрилей.
- 16 травня 2023 року Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, які навчатимуть українських пілотів літати на західних винищувачах четвертого покоління, зокрема на F-16. До коаліції увійшли 11 країн. Очікується, що Данія та Нідерланди стануть першими країнами, які почнуть готувати пілотів.
- Офіційний план навчань досі не затвердили. 1 липня президент України Володимир Зеленський казав, що партнери затягують із графіком підготовки українських пілотів.
- 2 серпня CNN писало, що країни Європи досі не передали США кінцевий план навчання, тому є пропозиції відправити пілотів на навчання в США на авіабазу в Арізоні.