ОК «Південь»: Україна посилює протиповітряну оборону портів
- Автор:
- Ліза Бровко
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Wikipedia
Україна перепрофільовує роботу протиповітряної ооборони для кращого захисту портів, які росіяни масовано обстрілюють після виходу рф із «зернової угоди».
Про це розповіла речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.
За її словами, також триває робота з міжнародними партнерами, щоб вони допомогли технічно посилити українську ППО.
Вона додала, що після виходу із «зернової угоди» окупанти сім разів атакували портову інфраструктуру півдня України.
- 17 липня Кремль заявив, що виходить із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська провели ракетну і дронову атаку на портову інфраструктуру Одеси, поціливши в зерновий та олійний термінали. В Україні заявили, що за девʼять днів російські війська поцілили у 26 портових обʼєктів, пʼять цивільних суден і 180 тисяч тонн зерна.
- Раніше Reuters писало, що порт Ізмаїлу на узбережжі Дунаю був основною ціллю атаки дронів уночі проти 2 серпня. Там росіяни зіпсували 40 тисяч тонн зерна, які мали отримати країни Африки, Китай та Ізраїль.
- Президент Реджеп Таїп Ердоган домовився з російським диктатором путіним про його візит до Туреччини. Дата поки невідома. Під час телефонної розмови Ердоган наголосив на важливості «зернової угоди», і турецька сторона докладе зусиль, щоб продовжити її.