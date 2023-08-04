Суд відправив під варту підозрюваного у справі про авіакатастрофу в Броварах
- Автор:
- Ліза Бровко
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Tingey Injury Law Firm / Unsplash
Печерський суд Києва відправив на два місяці під варту підозрюваного у справі про авіатрощу в Броварах, начальника Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Івана Коробку.
Про це повідомив кореспондент «Суспільного» із зали суду.
У коментарі після рішення суду Коробка заявив, що не погоджується із запобіжним заходом, оскільки він діяв «відповідно до керівних документів», мовляв, у пілотів був потрібний фаховий рівень, а погода була льотною. Адвокати подадуть апеляцію.
- 3 серпня пʼятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили про підозри. Розшифрувавши бортові самописці та похвилинно відновивши день авіакатастрофи, слідчі встановили, що вони порушили правила безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. Пізніше у ДСНС заявили, що фігурантів відсторонять від роботи.
- Слідство не знайшло підтвердження версіям про диверсію або замах на керівництво Міністерства внутрішніх справ, яке загинуло при падінні гвинтокрила у Броварах.
- 18 січня 2023 року в місті Бровари Київської області поруч із дитячим садком і житловим будинком впав гвинтокрил. На борту було керівництво МВС, яке летіло у відрядження. Загинули 14 людей, зокрема одна дитина, міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін і державний секретар Юрій Лубкович.