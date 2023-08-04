Океани нагрілися до рекордного рівня. Це загрожує наслідками для планети
- Автор:
- Ліза Бровко
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Lindsey Buckheit / Unsplash
Цього тижня середньодобова глобальна температура поверхні моря побила рекорд і досягла +20,96 °C, що значно вище за нормальний показник для серпня.
Про це пише BBC, посилаючись на службу кліматичних змін ЄС Copernicus.
Океани є важливим регулятором клімату, бо вони поглинають тепло, виробляють половину земного кисню та впливають на погоду. Тепла вода поглинає менше вуглекислого газу, тому планета сильніше нагрівається. До того ж висока температура океану прискорює танення льодовиків і відповідно підвищення рівня моря.
«Гарячі» океани та хвилі спеки турбують морських мешканців, таких як риби та кити. Їхній харчовий ланцюг порушується. Акули, наприклад, через спеку стають агресивними, а корали втрачають колір і гинуть.
Учені стурбовані також часом нового рекорду температури. Вони кажуть, що океани в усьому світі найтеплішими мають бути в березні, а не в серпні чи вересні.
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