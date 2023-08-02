Дональду Трампу висунули звинувачення у справі про штурм Капітолія
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Колишнього президента США Дональда Трампа у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року звинуватили у змові з метою скасувати свою поразку на виборах 2020 року.
Про це повідомляє BBC.
Трампа звинуватили за чотирма пунктами:
- у змові з метою порушення прав;
- у змові з метою обману уряду;
- у перешкоджанні офіційному розслідуванню;
- у змові з метою перешкоджання розслідуванню.
Спеціальний прокурор Джек Сміт, який веде розслідування, сказав: «Напад на столицю нашої країни 6 січня 2021 року був безпрецедентним нападом на центр американської демократії. Як описано в обвинувальному висновку, воно було підживлене брехнею». Трамп має постати перед судом у Вашингтоні 3 серпня.
У документах назвали (без імен) шістьох спільників Трампа: чотирьох юристів, співробітника Міністерства юстиції та політичного консультанта, а також перерахували політиків і посадовців кампанії Трампа, які повідомили йому про поразку та про відсутність доказів фальсифікації результатів голосування.
Трамп — перший в історії США колишній президент, якому інкримінують скоєння злочинів.
- Дональду Трампу вже висунули звинувачення у двох інших справах: у неналежному поводженні із секретними файлами та фальсифікації ділових документів для прикриття виплати грошей за мовчання порнозірці.
- У листопаді 2022 року Трамп оголосив, що візьме участь у наступних президентських виборах, які відбудуться у 2024 році. Згодом він заявив, що не припинить своєї боротьби за Білий дім навіть, якщо його засудять у будь-якому з кримінальних розслідувань. За посаду також змагатиметься чинний президент Джо Байден.