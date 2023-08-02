Дональду Трампу висунули звинувачення у справі про штурм Капітолія

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Колишнього президента США Дональда Трампа у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року звинуватили у змові з метою скасувати свою поразку на виборах 2020 року.

Про це повідомляє BBC.

Трампа звинуватили за чотирма пунктами:

у змові з метою порушення прав;

у змові з метою обману уряду;

у перешкоджанні офіційному розслідуванню;

у змові з метою перешкоджання розслідуванню.

Спеціальний прокурор Джек Сміт, який веде розслідування, сказав: «Напад на столицю нашої країни 6 січня 2021 року був безпрецедентним нападом на центр американської демократії. Як описано в обвинувальному висновку, воно було підживлене брехнею». Трамп має постати перед судом у Вашингтоні 3 серпня.

У документах назвали (без імен) шістьох спільників Трампа: чотирьох юристів, співробітника Міністерства юстиції та політичного консультанта, а також перерахували політиків і посадовців кампанії Трампа, які повідомили йому про поразку та про відсутність доказів фальсифікації результатів голосування.

Трамп — перший в історії США колишній президент, якому інкримінують скоєння злочинів.