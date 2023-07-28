У справі про незаконне зберігання секретних документів є новий фігурант, а проти Трампа висунули ще три звинувачення
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Прокурори Мінʼюсту США під керівництвом Джека Сміта висунули нові звинувачення проти екпрезидента Дональда Трампа у справі про поводження із секретними документами.
Про це пише The New York Times.
Нова редакція обвинувального висновку поповнилася трьома пунктами, зокремаТрампа звинувачують у спробі «змінити, знищити, спотворити чи приховати докази».
Ще одним фігурантом справи став технічний працівник маєтку експрезидента у Флориді Карлос де Олівейра. Прокурори вважають, що йому Трамп доручив знищити записи з камер спостереження з місця, де зберігалися секретні документи. Карлос де Олівейра має доповідати перед судом у Маямі 31 липня.
- 4 квітня 2023 року Дональду Трампу висунули обвинувачення у фальсифікації документів, щоб приховати сексуальний скандал під час передвиборчої кампанії 2016 року.
- 9 червня 2023 року спеціальний прокурор Джек Сміт висунув Трампу звинувачення за 37 пунктами, стверджуючи, що Трамп неправильно поводився з секретними документами, привезеними в його резиденцію «Мар-а-Лаго» у Флориді, і брав участь у змові з метою перешкодити правосуддю.
- Трамп заперечив звинувачення за 37 пунктами у справі про секретні документи. Після суду його відпустили.
- 18 липня Трамп заявив, що отримав листа від спеціального прокурора Джека Сміта. Там нібито йшлося, що Трамп є обʼєктом розслідування штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Людям, які стали обʼєктами кримінальних розслідувань, часто, але не завжди, висувають обвинувачення.