Українським спортсменам дозволили виступати разом із росіянами та білорусами. Але є умова
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- Анна Холоднова
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Getty Images / NurPhoto / Contributor
Міністерство молоді та спорту України опублікувало наказ, у якому дозволило українським спортсменам дозволили виступати на міжнародних змаганнях з росіянами та білорусами.
Але є умови — представники країни-агресора та її сателіта мають змагатися під нейтральним прапором, не використовувати національну символіку і не демонструвати приналежність до своїх країн.
У разі порушення умов участі нейтральних спортсменів представники української команди мають заявити протест організатору заходу, а якщо той не реагує, українські атлети мають припинити виступати на цих змаганнях.
- У січні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет рекомендував дозволити росіянам і білорусам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі під нейтральним прапором.
- Проти допуску росіян і білорусів до міжнародних спортивних змагань через війну в Україні виступили 35 країн. Німеччина заявила, що відмовить російським спортсменам у візах, якщо МОК допустить їх до міжнародних змагань.
- 31 березня уряд України вирішив, що українські спортсмени не братимуть участі в турнірах, де змагатимуться росіяни і білоруси. Міжнародний олімпійський комітет розкритикував рішення українського уряду.
- Мінспорту України оприлюднило список російських і білоруських спортсменів, які підтримують повномасштабне вторгнення рф. На кожного зі списку створили «портфоліо» з доказами їхньої підтримки агресії росії щодо України.
- Білорусь і росія не отримали запрошення від Міжнародного олімпійського комітету на літню Олімпіаду. Водночас рішення щодо виступів російських і білоруських спортсменів ще не ухвалене.