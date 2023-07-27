Журналісти NYT дізналися про основний напрямок контрнаступу України

Новини

Getty Images / «Бабель»

Головний напрямок контрнаступу України зараз зосереджений на південному сході країни.

Про це газеті The New York Times розповіли двоє представників Пентагону.

За їхніми даними, українські війська намагаються просунутися на південь через російські мінні поля та інші укріплення у напрямку міста Токмак і, якщо це вдасться, далі до Мелітополя.

Мета українців — розірвати так званий сухопутний міст між материком і Кримом або принаймні просунутися настільки далеко, щоб півострів опинився в зоні дії української артилерії.

Українські військові заявили, що Сили оборони постійно відкидають окупантів, але досі їхнє просування було поступовим, без жодних серйозних проривів. Українських захисників уповільнюють мінні поля, а також артилерійський вогонь та авіаудари російських військ.

«Це велике випробування», — сказав анонімний представник Пентагону.