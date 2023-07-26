Північна Корея зустріла російську й китайську делегації після років ізоляції через пандемію
- Автор:
- Ліза Бровко
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Вперше після початку пандемії коронавірусу Північна Корея зустріла в себе іноземні делегації — російську і китайську. Вони візьмуть участь у заходах до 70-ї річниці перемирʼя в Корейській війні.
Про це пише Reuters.
КНДР планує показати масштабний військовий парад з її новітнім озброєнням. Споглядати його будуть, зокрема, міністр оборони росії Сергій Шойгу та член Політбюро Комуністичної партії Китаю Лі Хунчжун.
Аналітики припускають, що Північна Корея продемонструє ракети з ядерними боєголовками, заборонені Радою Безпеки ООН, постійними членами якої є росія та Китай. Також аналітики зазначають, що Пхеньян намагається поглибити звʼязки з Пекіном і Москвою на тлі протистояння з Заходом.
- 5 вересня 2022 року газета The New York Times із посиланням на розсекречені дані американської розвідки повідомила, що росія купує снаряди для артилерії та ракети малої дальності у Північної Кореї. Згодом у Білому домі також заявили, що мають дані про плани росії закупити у Північної Кореї мільйони боєприпасів для артилерії та ракети малої дальності.
- На початку листопада 2022 США офіційно звинуватили КНДР у таємних поставках до росії артилерійських снарядів. Згодом супутник зафіксував поїзд на маршруті до рф, який кілька років не функціонував.
- Наприкінці грудня 2022 року агентство Reuters писало, що російська «ПВК Вагнера» отримала партію зброї з Північної Кореї.
- 30 березня Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти громадянина Словаччини Ашота Мкртичева, який сприяв поставкам з Північної Кореї до росії.
- Пхеньян відкидає звинувачення у продажі зброї росії та називає їх «безпідставними чутками». Водночас Bloomberg пише, що росія відновила поставки нафти до Північної Кореї, яка перебуває під санкціями. США стверджують, що поглиблення співпраці між країнами передбачає поставки зброї від Пхеньяну для війни рф в Україні.