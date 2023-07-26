Північна Корея зустріла російську й китайську делегації після років ізоляції через пандемію

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Вперше після початку пандемії коронавірусу Північна Корея зустріла в себе іноземні делегації — російську і китайську. Вони візьмуть участь у заходах до 70-ї річниці перемирʼя в Корейській війні.

Про це пише Reuters.

КНДР планує показати масштабний військовий парад з її новітнім озброєнням. Споглядати його будуть, зокрема, міністр оборони росії Сергій Шойгу та член Політбюро Комуністичної партії Китаю Лі Хунчжун.

Аналітики припускають, що Північна Корея продемонструє ракети з ядерними боєголовками, заборонені Радою Безпеки ООН, постійними членами якої є росія та Китай. Також аналітики зазначають, що Пхеньян намагається поглибити звʼязки з Пекіном і Москвою на тлі протистояння з Заходом.