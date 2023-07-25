Дослідження: Рекордна спека у світі повʼязана зі змінами клімату. Екстремальна погода може повторюватися кожні кілька років

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Учені з World Weather Attribution провели дослідження щодо екстремальної спеки цьогоріч у Європі, Північній Америці та Китаї. Вони повʼязують її з кліматичними змінами, спричиненими діями людини.

За висновками дослідників, діяльність людей зіграла «абсолютно вирішальну» роль в екстремальних хвилях спеки, що продовжує бити рекорди в різних країнах.

World Weather Attribution підрахувала, що зростання концентрації парникових газів зробило хвилю спеки в Європі на 2,5 градуса гарячішою, ніж це було б без них. Парникові гази також підвищили температуру в Північній Америці на два градуси, а в Китаї — на один.

Науковці припускають, що тривалі періоди екстремальної спеки, імовірно, повторюватимуться кожні два-пʼять років, якщо середня глобальна температура на 2 градуси перевищить доіндустріальний рівень. Зараз вона зросла на понад 1,1 градуса.

Якщо глобальна температура світу збільшуватиметься повільніше, то екстремально спекотної погоди варто очікувати раз на 15 років у Північній Америці, раз на 10 років у Європі та раз на п’ять років у Китаї.