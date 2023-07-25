Дослідження: Рекордна спека у світі повʼязана зі змінами клімату. Екстремальна погода може повторюватися кожні кілька років
- Автор:
- Ліза Бровко
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Yui Mok / PA Images via Getty Images
Учені з World Weather Attribution провели дослідження щодо екстремальної спеки цьогоріч у Європі, Північній Америці та Китаї. Вони повʼязують її з кліматичними змінами, спричиненими діями людини.
За висновками дослідників, діяльність людей зіграла «абсолютно вирішальну» роль в екстремальних хвилях спеки, що продовжує бити рекорди в різних країнах.
World Weather Attribution підрахувала, що зростання концентрації парникових газів зробило хвилю спеки в Європі на 2,5 градуса гарячішою, ніж це було б без них. Парникові гази також підвищили температуру в Північній Америці на два градуси, а в Китаї — на один.
Науковці припускають, що тривалі періоди екстремальної спеки, імовірно, повторюватимуться кожні два-пʼять років, якщо середня глобальна температура на 2 градуси перевищить доіндустріальний рівень. Зараз вона зросла на понад 1,1 градуса.
Якщо глобальна температура світу збільшуватиметься повільніше, то екстремально спекотної погоди варто очікувати раз на 15 років у Північній Америці, раз на 10 років у Європі та раз на п’ять років у Китаї.
- 16 липня у Китаї температура перевищила +52 °С — це новий рекорд для країни, а в Греції зафіксували температурний рекорд — +46,4 °C. У найспекотніші години туристам забороняють відвідувати Акрополь.
- Тим часом на грецькому острові Родос вирують лісові пожежі через рекордну спеку, яка охопила всю Європу. Майже 3,5 тисячі людей евакуювалися з будинків і готелів.
- Дослідники підрахували, що через сильну спеку в Європі у 2022 році померли понад 60 тисяч людей.
- Всесвітня метеорологічна організація 10 липня повідомила, що початок липня 2023 року став найспекотнішим тижнем за всю історію спостережень на планеті.
- Раніше Служба моніторингу клімату Європейського Союзу Copernicus повідомляла, що останні вісім років були найтеплішими за всю історію спостережень. Через середні температури 2022 рік став пʼятим серед найтепліших років з початку ведення записів у ХІХ столітті. За даними Copernicus, найспекотнішими роками були 2016, 2017, 2019 та 2020.