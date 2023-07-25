Російський винищувач в небі над Сирією пошкодив американський безпілотник. Командування США показало відео інциденту

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Військово-повітряні сили США звинуватили російський винищувач Су-35С у небезпечному зближенні з безпілотником MQ-9 Reaper у небі над Сирією.

Про це пише пресслужба американських ВПС.

Винищувач росіян близько підлітав до Reaper і запустив ракети по своїй цілі, перебуваючи на кілька метрів вище за дрон. У Повітряних силах США кажуть, що пуск однієї із ракет «серйозно пошкодив» гвинт MQ-9.

«На щастя, екіпаж MQ-9 зміг зберегти політ і безпечно повернути літак на місце базування», — додали в пресслужбі.