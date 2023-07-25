Російський винищувач в небі над Сирією пошкодив американський безпілотник. Командування США показало відео інциденту
- Автор:
- Ліза Бровко
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Військово-повітряні сили США звинуватили російський винищувач Су-35С у небезпечному зближенні з безпілотником MQ-9 Reaper у небі над Сирією.
Про це пише пресслужба американських ВПС.
Винищувач росіян близько підлітав до Reaper і запустив ракети по своїй цілі, перебуваючи на кілька метрів вище за дрон. У Повітряних силах США кажуть, що пуск однієї із ракет «серйозно пошкодив» гвинт MQ-9.
«На щастя, екіпаж MQ-9 зміг зберегти політ і безпечно повернути літак на місце базування», — додали в пресслужбі.
- Схожа ситуація вже відбувалася на початку липня. Тоді на північному сході Сирії російські літаки вирішили перехопити MQ-9 і випустили перед дроном парашутні ракети, а один із пілотів увімкнув форсаж поряд із БПлА, що викликало труднощі з його керуванням.
- Раніше у США заявили про регулярні провокації російських військових літаків у Сирії, мовляв, вони постійно провокують американську авіацію. Речник Центрального командування заявив, що в серії останніх випадків російські пілоти поводяться так, ніби хочуть вступити в бій з американськими винищувачами.
- 14 березня російський винищувач Су-27 перехопив і збив американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper, що могло призвести до ескалації відносин зі США. У Вашингтоні сказали, що авіація росії діяла «в безрозсудній та непрофесійній манері», тоді як у росії заперечили збиття дрона, запевняючи, що MQ-9 зробив різкий маневр і впав у воду.
- Пізніше Пентагон показав відео атаки Су-27 на дрон. Там видно, що літак скидає на дрон пальне, через що в нього почалися проблеми зі звʼязком.