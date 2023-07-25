Bild: Бундесвер критикує українську армію. Одна з проблем — відсутність злагодженості

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Getty Images / «Бабель»

Німецьке видання Bild отримало доступ до секретних документів Бундесверу, у яких критикують Сили оборони України: військові поділені на надто малі групи, а досвідчені бійці не використовують те, чого їх навчили на Заході.

Україна розбиває бригади, які пройшли західні військові навчання, на групи по 10—30 військових, що ізолює їх від решти війська. Бундесвер вважає, що це збільшує «небезпеку дружнього вогню» і зменшує злагодженість, заважаючи «наростити свій власний імпульс або встановити вогневу перевагу».

Водночас німецькі силовики зазначили, що чим більший бойовий досвід має український солдат і чим вище його звання, тим гірше він засвоює принципи західної підготовки.

Натомість новобранці «досягають більшого успіху в навчанні». Такі військові після повернення на фронт можуть зіткнутися з тим, що не зможуть використати свої нові знання через опір з боку командирів.

У секретному документі Бундесверу зазначають, що керівний персонал демонструє «інколи значні недоліки в лідерстві та застосуванні процесів управління, [...] що іноді призводить до неправильних і небезпечних рішень».

Бундесвер підсумовує, що ці фактори можуть пояснити обмежені здобутки нинішньої контрнаступальної операції.