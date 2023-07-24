У Греції температура досягла рекордних +46 °C
- Автор:
- Ліза Бровко
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Pixabay
У Греції 23 липня зареєстрували новий температурний рекорд — +46,4 °C.
Про це пише Ekathimerini.
Метеорологічні станції Національної обсерваторії Афін зафіксували, що в місті Гітейо, розташованому в регіоні Пелопоннес, абсолютна максимальна температура досягла +46,4 °C.
Спостереження за температурою в Греції ведуть з 2006 року.
- На грецькому острові Родос вирують лісові пожежі через рекордну спеку, яка охопила всю Європу. Близько 3,5 тис. людей евакуювалися з будинків і готелів.
- У Європі цьогоріч фіксують рекордні температури повітря. У Греції температура сягає +40 °C і більше, тому в найспекотніші години туристам забороняють відвідувати Акрополь.
- Дослідники підрахували, що через сильну спеку в Європі у 2022 році померли понад 60 тисяч людей.
- Всесвітня метеорологічна організація 10 липня повідомила, що початок липня 2023 року став найспекотнішим тижнем за всю історію спостережень на планеті.
- Раніше Служба моніторингу клімату Європейського Союзу Copernicus повідомляла, що останні вісім років були найтеплішими за всю історію спостережень. Через середні температури 2022 рік став пʼятим серед найтепліших років з початку ведення записів у ХІХ столітті. За даними Copernicus, найспекотнішими роками були 2016, 2017, 2019 та 2020.