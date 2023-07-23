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Ракетна атака на Одесу. Росія пошкодила 25 памʼяток архітектури

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Через російську ракетну атаку по Одесі пошкоджено 25 памʼяток архітектури. Вони розташовані в історичному центрі міста, який перебуває під захистом ЮНЕСКО.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Серед пошкоджених є будівлі XIX—XX століть:

Станом на 14:00 23 липня фахівці продовжують документувати злочини російських окупантів.