Ракетна атака на Одесу. Росія пошкодила 25 памʼяток архітектури
- Автор:
- Ліза Бровко
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Через російську ракетну атаку по Одесі пошкоджено 25 памʼяток архітектури. Вони розташовані в історичному центрі міста, який перебуває під захистом ЮНЕСКО.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Серед пошкоджених є будівлі XIX—XX століть:
- Будинок Чижевича;
- Будинок Папудової;
- Будинок Заблудовського;
- Будинок Гагаріна;
- Будинок Януша;
- Будинок Жданової;
- Будинок Рассель дель Турко;
- Будинок Масса;
- Особняк Манук-Бея;
- Будинок Ковалевського;
- Будинок Порро;
- Будинок Машевського та інші.
Станом на 14:00 23 липня фахівці продовжують документувати злочини російських окупантів.
- Під час російської атаки на Одесу 23 липня загинула одна людина, ще 19 постраждали. Росіяни зруйнували шість житлових будинків, серед яких і багатоквартирні, пошкодили дві памʼятки архітектури й храм — Спасо-Преображенський кафедральний собор. Сили ППО збили 9 із 19 ракет, випущених росіянами.
- 21 липня російські військові ракетами атакували обʼєкт інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одеської області.
- Уночі 21 липня росіяни вдарили «Калібрами» по Одещині та влучили в агропідприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку, зерносховища.
- Уночі 20 липня російські війська вдарили по Одесі. Руйнувань зазнали адмінбудівля, кілька житлових будинків, приміщення генерального консульства Китаю. Загинула одна людина, пʼятеро людей постраждали.