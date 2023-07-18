Уряд затвердив постанову про відбудову Каховської ГЕС

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Кабінет міністрів України 18 липня затвердив постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвала росія.

Про це повідомили у пресслужбі уряду.

За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, проєкт розрахований на два роки. На першому етапі спроєктують усі інженерні конструкції, підготують необхідну базу для відновлення. Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Тоді розпочнуть власне будівельні роботи.

Проєкт координуватиме Міністерство економіки, а замовником робіт буде державне підприємство «Укргідроенерго».

Рішення про підготовку до відновлення ухвалили після консультацій з експертами та спеціалістами.