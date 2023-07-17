Росія оголосила про припинення дії «зернової угоди»
- Автор:
- Анна Холоднова
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Mikhail Metzel \ TASS via Getty Images
Росія оголосила про припинення дії «зернової угоди».
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Прессекретар путіна Дмитро Пєсков заявив, що «фактично Чорноморські домовленості припинили свою дію». За його словами, росія нібито готова повернутися до «зернової угоди», але за умови, що «домовленості буде виконано».
Представниця МЗС росії Марія Захарова повідомила, що росія сьогодні нібито «офіційно повідомила Туреччину та Україну про заперечення проти продовження «зернової угоди».
Президент Туреччини Ердоган вважає, що путін хоче продовження «зернової угоди». Він планує провести переговори з російським диктатором, коли повернеться з Перської затоки.
- Із 17 травня «зернову угоду» між ООН, Україною, Туреччиною та росією продовжили на два місяці. Уже в червні рф почала блокувати угоду і не реєструвала кораблі на вхід до портів України.
- На початку липня Україна звинуватила рф у черговому зриві і створенні черги в Босфорі — росія повністю зупинила реєстрацію вхідного флоту, заблокувавши 29 суден з 1,4 млн т продовольства, переважно для країн Азії та Африки.
- Влада рф вимагає в обмін на продовження угоди перепідключити підсанкційний Россільгоспбанк до глобальної системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT та послабити санкції проти російського продовольства, добрив та сільгосптехніки.
- Financial Times писала, що Євросоюз може підключити до SWIFT дочірню компанію Россільгоспбанку, щоб росія продовжила угоду. Ідею створити «дочку» озвучила Москва під час переговорів за участі представників ООН. Питання обговорювали і лідери ЄС на саміті в Брюсселі минулого тижня. Деякі офіційні особи кажуть, що нині погрози росії припинити угоду серйозніші за попередні.