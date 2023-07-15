Сербія надасть гуманітарну допомогу Україні, щоб подолати наслідки підриву Каховської ГЕС
- Автор:
- Ліза Бровко
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Пресслужба ДСНС
Уряд Сербії надає Україні гуманітарну допомогу для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.
Про це пише РТС.
Нова допомога включатиме ліки й інші товари, призначені для мешканців постраждалих територій Херсонщини. Також вони зможуть отримати тимчасовий захист у Сербії.
Також Сербія організує спортивно-реабілітаційний табір для юнацької та дитячої команд Академії футболу київського «Динамо». Уряд покриватиме витрати на проживання, харчування, навчання та футбольні матчі.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку. На неокупованій частині області загинула 21 людина, на окупованій — 55 (скільки насправді — невідомо). Збитки від підриву Каховської ГЕС перевищують $2 мільярди.
- У квітні 2023 року агентство Reuters писало, що Сербія погодилась надіслати зброю Україні, але публічно не визнає цього.
- У березні зʼявилася інформація про те, що Сербія могла передати Україні боєприпаси до реактивних систем залпового вогню «Град». Їх нібито продали у третю країну, а вже звідти через Словаччину та Туреччину вони потрапили до України. Росіяни висловили «глибоке занепокоєння», а президент Сербії все заперечив.
- У січні президент Александар Вучич публічно засудив вторгнення росії в Україну. Він наголосив, що Крим і Донбас мають належати Україні.
- Сербія традиційно є одним із найближчих союзників росії в Європі. Також вона має тісні економічні звʼязки з рф. Від початку вторгнення Сербія опирається тиску з боку Євросоюзу і не запроваджує санкції проти росії, хоча є країною-кандидатом на вступ до ЄС і повинна проводити спільну з Євросоюзом зовнішню політику.