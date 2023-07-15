Сербія надасть гуманітарну допомогу Україні, щоб подолати наслідки підриву Каховської ГЕС

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Пресслужба ДСНС

Уряд Сербії надає Україні гуманітарну допомогу для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.

Про це пише РТС.

Нова допомога включатиме ліки й інші товари, призначені для мешканців постраждалих територій Херсонщини. Також вони зможуть отримати тимчасовий захист у Сербії.

Також Сербія організує спортивно-реабілітаційний табір для юнацької та дитячої команд Академії футболу київського «Динамо». Уряд покриватиме витрати на проживання, харчування, навчання та футбольні матчі.