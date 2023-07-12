ООН пропонує росії продовжити «зернову угоду» в обмін на підключення Россільгоспбанку до SWIFT

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував президенту росії путіну продовжити «зернову угоду» в обмін на перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT. Кремль вимагав цього раніше.

Про це йдеться в заяві ООН.

Дія «зернової угоди» спливає 17 липня, а росія погрожує не продовжити її, мовляв, підстав для продовження «зернової угоди» немає.

«Мета полягає в тому, щоб усунути перешкоди, що впливають на фінансові операції через Російський сільськогосподарський банк, що викликає серйозне занепокоєння з боку російської федерації, і водночас забезпечити продовження потоку українського зерна через Чорне море», — так назвав ці умови Гутерреш.

Одна з головних вимог рф — повернення Россільгоспбанку до банківської системи SWIFT. Від неї російський банк відключив Європейський Союз у червні 2022 року.