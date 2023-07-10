Збиття літака МАУ: Іран назвав «політичним» позов України до Міжнародного суду ООН
- Автор:
- Костя Андрейковець
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ISNA / AFP via Getty Images
Іран офіційно відреагував на позов України, Канади, Швеції та Великої Британії до Міжнародного суду ООН за збиття рейсу МАУ PS752 в січні 2020 року, коли загинули 176 людей.
Як передає IRNA, Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило позивачів у «переслідуванні політичних цілей та інтересів».
Іран стверджує, що створив «незалежну технічну групу» одразу після збиття літака і нібито «сумлінно» і «прозоро» встановлював усі деталі трагедії.
МЗС зазначає, що Іран допускав до місця падіння експертів, а технічний звіт, підготовлений за участю експертів із Франції, США, України, Канади та Британії після завершення розслідування, більшість цих експертів нібито «сприйняла добре».
У заяві підкреслюється, що військова прокуратура Тегерану провела ретельне та всебічне розслідування незалежно, неупереджено та на основі законів і правил країни, а влада заявляла про «готовність брати участь у колективних переговорах» з чотирма урядами. Однак згадані уряди «продемонстрували, що не мають прихильності власному запиту на переговори, ігноруючи пропозиції Ірану».
- 8 січня 2020 року в столиці Ірану пасажирський рейс МАУ PS752 після зльоту був збитий двома ракетами ППО. Усі 176 людей на борту, зокрема 57 громадян Канади, загинули. За кілька днів Іран визнав, що його війська випадково збили літак. Розвідки США та країн Євросоюзу ще 9 січня повідомляли, що в трагедії винні військові. Українська влада заявила про відповідальність Ірану 11 січня.
- 17 березня 2021 року Іран оприлюднив остаточний звіт щодо авіакатастрофи. Україна назвала його цинічним і маніпулятивним. Вже в січні 2022 року Офіс генпрокурора назвав імена ймовірних виконавців злочину.
- У квітні 2023 року суд Ірану оголосив вироки десятьом військовим за збиття літака, але Міжнародна координаційна група назвала суд «фіктивним».
- 4 липня Україна, Канада, Швеція та Британія подали проти Ірану позов до Міжнародного суду ООН.