Ердоган: Туреччина схвалить вступ Швеції в НАТО, коли Євросоюз відкриє Анкарі шлях до приєднання

Новини

Reuters / «Бабель»

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Європейський Союз має відкрити шлях для приєднання Анкари до блоку, перш ніж турецький парламент схвалить заявку Швеції на приєднання до НАТО.

Про це пише Reuters.

Ердоган закликав країни, «які змушують Туреччину чекати біля дверей ЄС понад 50 років»,відкрити шлях до блоку, щоб його держава дозволила Швеції приєднатися до НАТО, «як зробила це для Фінляндії». Таку позицію Реджеп Ердоган планує додатково озвучити на саміті НАТО у Вільнюсі.

Заявка Туреччини на вступ до Євросоюзу заморожена вже багато років після початку переговорів про членство у 2005 році, коли Ердоган був на першому терміні на посаді премʼєр-міністра. Звʼязки між Анкарою та членами ЄС охололи після невдалої спроби державного перевороту в Туреччині у 2016 році, але зараз вони покращилися. Раніше ЄС критикував Туреччину за порушення прав людини та дефіцит верховенства права.

Турецький президент додав, що все залежить від реалізації угоди, досягнутої минулого літа на саміті Альянсу в Мадриді, мовляв, ніхто не повинен очікувати компромісів від Анкари.

За його словами, Стокгольм зробив недостатньо проти тих, кого Туреччина вважає терористами, зокрема ідеться про членів забороненої Робітничої партії Курдистану.