Російські винищувачі перехопили в Сирії американські дрони MQ-9 Reaper. США звинуватили пілотів у непрофесійності

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Генерал-лейтенант ВПС США Алекс Гринкевич назвав російські маневри проти дронів MQ-9 Reaper «небезпечними й непрофесійними». Ці безпілотники спостерігали за цілями ІД у Сирії.

Про це пише CNN.

Центральне командування США опублікувало відео інциденту. На ньому реактивні літаки випускають парашутні снаряди перед безпілотниками, щоб закрити їм огляд. Крім того, один з російських пілотів розташував свій літак перед MQ-9 і включив форсаж. Це заважало операторам керувати дронами.