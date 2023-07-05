The Telegraph: Байден не схвалив міністра оборони Британії на посаду голови НАТО. Це повʼязано з Україною та F-16

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Reuters / «Бабель»

Президент США Джо Байден заблокував кандидатуру британського міністра оборони Бена Воллеса на посаду генсека НАТО. Причина — Велика Британія оголосила про навчання українських пілотів на винищувачах F-16 без «зеленого світла» з Вашингтону.

Про це пише The Telegraph.

Бен Воллес лобіював постачання сучасних бойових танків і ракет великої дальності для України. Однак США занепокоїлися, коли Велика Британія заявила, що буде навчати українських пілотів і посилювати міжнародні зусилля для озброєння Сил оборони України американськими літаками F-16 без згоди Білого дому.

Кілька країн теж долучилися до «винищувальної коаліції», проте вони не оприлюднювали своїх намірів, перш ніж заручитися повною підтримкою Вашингтону.