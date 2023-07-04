Латвія частково поновила видачу віз росіянам
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Від 4 липня Міністерство закордонних справ Латвії відновить прийом заявок на отримання візи від громадян росії. Таке рішення ухвалили після оцінки безпекової ситуації та консультацій із сусідніми країнами й регіональними партнерами.
Про це Delfi повідомили у пресслужбі латвійського МЗС.
Заяву на отримання візи зможуть подати члени сімей громадян і негромадян Латвії (подружжя, батьки, бабусі та дідусі, діти, онуки, а також утриманці), члени сімей громадян країн ЄС, Європейської економічної зони чи Швейцарії, а також люди, які вʼїжджають у країну з гуманітарними цілями — наприклад, у разі серйозної хвороби близької людини або участі в похороні, а також у випадках, коли існує загроза безпеці або життю людини.
В МЗС Латвії наголосили, що кожну заяву на отримання візи розглядатимуть індивідуально, і заявник має документально підтвердити належність до вищезгаданих категорій.
- Увечері 23 червня засновник російської «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому таборі найманців, «загинула величезна кількість бійців». Команду про знищення «ПВК Вагнера» нібито дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу. Пригожин заявив про початок «маршу справедливості», взяв під контроль військові обʼєкти Ростова, зокрема аеродром, і «вагнерівці» почали рухатись у бік Москви.
- Увечері 24 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився з Пригожиним «про неприпустимість розвʼязування кривавої бійні на території росії». Тоді Пригожин заявив, що вони розвертають колони та вертаються в польові табори. Після цього стало відомо, що Пригожин поїде в Білорусь.
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