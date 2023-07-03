Зеленський закликав грузинську владу передати Україні Міхеіла Саакашвілі
- Автор:
- Ліза Бровко
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Президент Володимир Зеленський закликав грузинську владу передати Україні українського громадянина Міхеіла Саакашвілі для лікування. Це відбулося на тлі публікації відео, де видно його нинішній стан здоровʼя.
Зеленський доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії в Україні, висловити йому протест та запропонувати залишити країну протягом 48 годин, щоб він проконсультувався з офіційним Тбілісі.
Також президент закликав партнерів «не ігнорувати цю ситуацію та врятувати цю людину», тому що «жодна влада в Європі не має права страчувати людей, життя — це базова європейська цінність».
Він нагадав, що Україна неодноразово пропонувала грузинській владі домовитися про повернення Саакашвілі. Різні варіанти повернення висували й українські партнери.
- У Грузії Саакашвілі заочно засуджений у справах про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані (3 роки позбавлення волі) і побиття депутата Валерія Гелашвілі (6 років). Також він фігурує у справі про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року і про погром телекомпанії «Імеді».
- Після повернення до Грузії Саакашвілі оголосив голодування 1 жовтня 2021 року, після того як його відправили до вʼязниці. Припинив голодувати він 20 листопада, після чого пройшов курс лікування у військовому шпиталі. 31 січня 2022 року Саакашвілі повернули до вʼязниці міста Руставі. Лікарі повідомляли, що стан політика в увʼязненні значно погіршився, він схуд майже на 50 кілограмів.
- 6 лютого Верховна Рада звернулася до Грузії та інших країн із вимогою перевести експрезидента Міхеіла Саакашвілі на лікування за кордон.
- На початку червня президент Грузії Саломе Зурабішвілі запропонувала випустити колишнього президента Міхеіла Саакашвілі з вʼязниці. Вона пропонує надіти йому електронний браслет. Однак на запитання, чи можливе помилування Саакашвілі, Зурабішвілі відповіла, що це все одно не компенсує збитків, завданих ним Грузії.