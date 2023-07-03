Зеленський закликав грузинську владу передати Україні Міхеіла Саакашвілі

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Президент Володимир Зеленський закликав грузинську владу передати Україні українського громадянина Міхеіла Саакашвілі для лікування. Це відбулося на тлі публікації відео, де видно його нинішній стан здоровʼя.

Зеленський доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії в Україні, висловити йому протест та запропонувати залишити країну протягом 48 годин, щоб він проконсультувався з офіційним Тбілісі.

Міхеіл Саакашвілі

Також президент закликав партнерів «не ігнорувати цю ситуацію та врятувати цю людину», тому що «жодна влада в Європі не має права страчувати людей, життя — це базова європейська цінність».

Він нагадав, що Україна неодноразово пропонувала грузинській владі домовитися про повернення Саакашвілі. Різні варіанти повернення висували й українські партнери.