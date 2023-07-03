МЗС Грузії викликало голову посольства України через санкції проти Georgian Airways

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Міністерство закордонних справ Грузії викликало тимчасового повіреного у справах України Олександра Шульгу у звʼязку з запровадженням санкцій проти грузинського перевізника Georgian Airways.

Про це повідомляє грузинський телеканал Imedi.

Візит українського дипломата до грузинського МЗС тривав близько пів години, після нього Шульга не давав коментарів для ЗМІ. Зовнішньополітичне відомство Грузії також поки не коментувало виклик дипломата.

Грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка відновила польоти в росію, та її директор Тамаз Гаіашвілі опинилися в оновленому списку санкцій України.