ОК «Південь»: Біля Антонівського мосту на Херсонщині тривають бої
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Керівниця пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк в етері телемарафону підтвердила, що поблизу Антонівського мосту в Херсонській області йде бойова робота. Вона просить дотримуватися інформаційної тиші.
За її словами, зараз акцент — на контрбатарейній боротьбі. За минулу добу українські військові в районі Антонівського мосту ліквідували 49 російських окупантів та знищили 15 одиниць російської техніки. Водночас ворог посилив розвідку безпілотниками.
Це перша офіційна заява української сторони про бої в районі мосту. До цього про обстріли й зіткнення на лівому березі поблизу моста писали пропагандистські пабліки та OSINT-спільнота, вони повідомляли, що ЗСУ зайняли на східному березі Дніпра плацдарм.
- Наступальна операція Сил оборони України триває на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Вона має успіхи.
- 26 червня бійці 31 окремої механізованої бригади ЗСУ повернули під контроль України село Рівнопіль у Донецькій області.
- Сили оборони вибили росіян із західного берега каналу Сіверський Донець — Донбас. Військові розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади рф.
- 24 червня Міністерство оборони офіційно повідомило про початок наступу на сході на декількох напрямках одночасно — у напрямку Оріхово-Василівки, Бахмуту, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки, Курдюмівки. На всіх напрямках є просування вперед.
- Український контрнаступ триває. Сили оборони звільнили вже вісім населених пунктів на півдні: Пʼятихатки, Лобкове, Левадне, Новодарівку, Нескучне, Сторожеве, Макарівку й Благодатне, а також зайняли кілька позицій під Красногорівкою Донецької області, які були під окупацією з 2014 року.