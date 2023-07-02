З Румунії вилетіли 40 співробітників російського посольства. Бухарест вислав їх через війну рф проти України
- Автор:
- Ліза Бровко
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Flickr / Dragos Cisuv
Румунію залишили 40 співробітників російського дипломатичного представництва разом із родинами. Їхній рейс вилетів із запізненням на шість годин — не могли вмістити багаж.
Про це пише Europa Liberă România.
Міністерство закордонних справ Румунії вирішило скоротити дипломатичний та технічно-адміністративний персонал посольств росії в країні. Йдеться про 11 дипломатів і 29 людей з іншого персоналу.
Там пояснили, що скорочення російського дипломатичного представництва в Бухаресті «покаже нинішній рівень двосторонніх відносин в контексті розвʼязання рф агресивної війни проти України». Водночас це відобразить «рівень, близький до рівня дипломатичного та технічно-адміністративного представництва Румунії в росії».
Загалом росія мусить скоротити кількість своїх співробітників посольств у Румунії на 51 посаду: 21 дипломата і 30 працівників технічно-адміністративного персоналу.
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