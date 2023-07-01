Новини

Зеленський звільнив очільників чотирьох районів Києва через неналежний стан укриттів

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Президент України Володимир Зеленський звільнив очільників Подільського, Святошинського, Деснянського та Дніпровського районів Києва через неналежний стан укриттів.

Відповідні укази він підписав 30 червня.

Звільнили:

Дідусь сидить біля тіла 9-річної онуки Віки, яка загинула 1 червня в Деснянському районі Києва поруч із зачиненим укриттям. Разом із дівчинкою загинула її 34-річна мама Ольга.

Getty Images / «Бабель»

Також звільнили:

Кабінет міністр України на засіданні 27 червня ухвалив низку рішень через незадовільний стан укриттів у країні, у тому числі — звільнення очільників київських районних державних адміністрацій і догани меру Віталію Кличку й начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку.