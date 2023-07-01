Зеленський звільнив очільників чотирьох районів Києва через неналежний стан укриттів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Президент України Володимир Зеленський звільнив очільників Подільського, Святошинського, Деснянського та Дніпровського районів Києва через неналежний стан укриттів.
Відповідні укази він підписав 30 червня.
Звільнили:
- Дмитра Ратнікова з посади голови Деснянської районної адміністрації в Києві;
- Сергія Коваленка — з Поділської районної адміністрації в Києві;
- Павла Бабія — з Дніпровської;
- Сергія Павловського — зі Святошинської.
Також звільнили:
- Людмилу Мерзлюк з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області;
- Олександра Хомича з посади голови Житомирської районної державної адміністрації;
- Тетану Сизон з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області.
Кабінет міністр України на засіданні 27 червня ухвалив низку рішень через незадовільний стан укриттів у країні, у тому числі — звільнення очільників київських районних державних адміністрацій і догани меру Віталію Кличку й начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку.
- 23 червня президент провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо стану укриттів. Тоді визнали незадовільним стан сховищ у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, містах Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві та ухвалили низку рішень.
- 10 червня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що в Києві перевірили всі укриття і лише 15% з них придатні для використання без суттєвих зауважень. КМДА звинуватила уряд у маніпуляції та заявила, що у столиці 65% укриттів придатні для використання.
- Після трагедії 1 червня в Києві (троє людей загинули через закрите укриття) у країні почалися перевірки укриттів. Уряд призначив міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна відповідальним за належний стан укриттів по всій Україні.