Зеленський звільнив очільників чотирьох районів Києва через неналежний стан укриттів

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Getty Images / «Бабель»

Президент України Володимир Зеленський звільнив очільників Подільського, Святошинського, Деснянського та Дніпровського районів Києва через неналежний стан укриттів.

Відповідні укази він підписав 30 червня.

Звільнили:

Дмитра Ратнікова з посади голови Деснянської районної адміністрації в Києві;

Сергія Коваленка — з Поділської районної адміністрації в Києві;

Павла Бабія — з Дніпровської;

Сергія Павловського — зі Святошинської.

Дідусь сидить біля тіла 9-річної онуки Віки, яка загинула 1 червня в Деснянському районі Києва поруч із зачиненим укриттям. Разом із дівчинкою загинула її 34-річна мама Ольга. Getty Images / «Бабель»

Також звільнили:

Людмилу Мерзлюк з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області;

Олександра Хомича з посади голови Житомирської районної державної адміністрації;

Тетану Сизон з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області.

Кабінет міністр України на засіданні 27 червня ухвалив низку рішень через незадовільний стан укриттів у країні, у тому числі — звільнення очільників київських районних державних адміністрацій і догани меру Віталію Кличку й начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку.