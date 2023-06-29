Генсек НАТО: Членство України обговорять після саміту у Вільнюсі
- Автор:
- Ліза Бровко
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NATO North Atlantic Treaty Organization / Flickr
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що про майбутнє членство України в Альянсі говоритимуть уже після липневого саміту у Вільнюсі. Він впевнений, що сюзники «надішлють дуже сильний сигнал підтримки Україні».
Про це він сказав у Брюсселі перед початком зустрічі лідерів ЄС, передає Укрінформ.
За його словами, зараз найважливіше — зберегти суверенність України, бо без цього не буде сенсу обговорювати її членство в НАТО.
Водночас на саміті НАТО очікується «оголошення нових зобовʼязань щодо військової підтримки Україні», додав Столтенберг і згадав про «мультипрограму» з підвищення сумісності ЗСУ з арміями Альянсу.
- 11—12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт країн НАТО. Голова МЗС Дмитро Кулеба сказав, що на цьому саміті Альянс має ухвалити політичне рішення: представити графік вступу України або зобовʼязатися зробити це до кінця року, аби це стало сигналом для росії. На саміт приїде і президент Володимир Зеленський — він прийняв запрошення.
- 15 червня Європарламент закликав НАТО запросити Україну до Альянсу. ЄС та його країни-члени разом із союзниками по НАТО повинні тісно співпрацювати з Україною, щоб розробити тимчасові рамки для гарантій безпеки, що мають бути запроваджені одразу після війни. Парламент наголошує, що інтеграція України як до НАТО, так і до ЄС посилить регіональну і глобальну безпеку та зміцнить звʼязки між Україною і євроатлантичною спільнотою.
- За даними газети The Financial Times, США, Німеччина й Угорщина опираються спробам Польщі та країн Балтії запропонувати Україні план щодо членства в НАТО на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі. Президент Польщі Анджей Дуда закликає прийняти Україну до НАТО. Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон вважали за краще поговорити про гарантії безпеки. Гарантами можуть стати Франція, Німеччина, Британія і США.