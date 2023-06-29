Польща додатково посилить східний кордон через присутність «вагнерівців» у Білорусі

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Віцепремʼєр-міністр Польщі Ярослав Качинський оголосив про посилення східного кордону країни. Це рішення прийняли у відповідь на імовірний приїзд найманців «ПВК Вагнера» до Білорусі.

Про це пише Wprost.

«Ми маємо, принаймні потенційно, нову ситуацію в Білорусі із присутністю «ПВК Вагнера». За тими даними, якими ми зараз володіємо, можна припустити, що там буде близько 8 тисяч солдатів. Це небезпечно для України, також потенційно небезпечно для Литви і може бути небезпечним для нас», — зазначив Качинський.

За його словами, на кордоні збільшать кількість військових і прикордонників, які будуть там постійно перебувати, а також додадуть більше загороджень та укріплень, які захищатимуть кордон у разі нападу. Там зведуть як постійні, так і тимчасові конструкції.