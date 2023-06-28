Новини

Генштаб: На окупованій Херсонщині загиблих від підриву Каховської ГЕС вирішили ховати у братських могилах

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Російські військові на окупованій частині Херсонської області вирішили ховати людей, які загинули через підрив Каховської ГЕС 6 червня, у братських могилах.

Про це ідеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 28 червня.

Людей ховатимуть без забору зразків ДНК і встановлення будь-яких позначок на місці поховання.

Крім цього, окупанти залучили працівників комунальних служб до розбору завалів і збору тіл загиблих внаслідок повені. Лише 24—25 червня знайшли понад 60 тіл.

Волонтери та комунальники дістають тіла людей в окупованій Голій Пристані на Херсонщині. Скільки людей там загинули через підрив Каховської ГЕС — невідомо, росія не пропустила туди ООН для евакуації цивільних, бо «важко гарантувати безпеку».

Getty Images / «Бабель»