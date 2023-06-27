Омбудсман Дмитро Лубінець: Депортованих українських дітей утримують у 57 регіонах росії
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Депортовані українські діти наразі перебувають у 57 регіонах росії.
Про це 27 червня заявив омбудсман Дмитро Лубінець під час спецдоповіді щодо порушення прав українських дітей, цитує Укрінформ.
У 16 з 57 регіонів щонайменше 380 українських дітей стали жертвами насильницького передавання до російських родин.
Також Україна зафіксувала випадки, коли російські військові викрадали дітей на окупованих територіях для залякування, тиску на родичів, збору розвідувальних даних. Крім цього, російські військові тиснуть на дітей і погрожують насильством, щоб примусити дорослих виконувати роботу на користь російської армії або окупаційної влади.
Україна також зафіксувала щонайменше 5 випадків, що росія використовувала дітей у збройному конфлікті.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це путін та дитяча омбудсмен рф Марія Львова-Бєлова отримали ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 453 українських дітей в росію. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.
- 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію росії. ПАРЄ закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.