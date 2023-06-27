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Віталій Кличко й очільники столичних районів отримали догани через стан укриттів

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Кабінет міністр України на засіданні 27 червня ухвалив низку рішень через незадовільний стан укриттів у країні.

Догану оголосили:

Звільнили:

Після трагедії 1 червня в Києві (троє людей загинули через закрите укриття) у країні почалися перевірки укриттів. Уряд призначив міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна відповідальним за належний стан укриттів по всій Україні.