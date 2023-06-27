У Києві тестували електронний доступ до укриттів

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На одному з обʼєктів цивільного захисту в Дарницькому районі Києва встановили й тестували електронну систему доступу до укриття.

Про це пише Київська міська військова адміністрація.

Двері до сховища можна відчинити у чотири способи:

автоматично, коли в місті оголошується повітряна тривога;

дистанційно диспетчером через звʼязок переговорного пристрою;

фізичним «ключем», як від домомофона;

через пін-код, який генерується в чат-боті Telegram «Бомбосховища Києва».

Усі варіанти працюють незалежно один від одного. Якщо зникне електроенергія, то система резервно заживиться власним акумулятором. Щодо диспетчера, то він може не тільки відчиняти двері, а й підтримувати голосовий звʼязок з відвідувачами сховища, контролювати справність системи, викликати технічну підтримку тощо.

Щоб вийти із закритого сховища, треба піднести руку до сенсорної кнопки.

У КМВА зазначають, що створення й встановлення такої системи потребує часу й грошей, проте у планах є забезпечити й інші укриття електронним доступом до них.