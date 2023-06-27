Медіа: Держсекретар США Блінкен розіслав термінову телеграму через заколот Пригожина. Про що там йшлося?
- Автор:
- Анна Холоднова
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U.S. Embassy Moldova / Flickr
Державний секретар США Ентоні Блінкен у терміновій телеграмі 23 червня наказав співробітникам Держдепартаменту не говорити про заколот, який влаштувала «ПВК Вагнера» та її засновник Євгеній Пригожин у росії.
Про це пише Axios із посиланням на трьох американських чиновників.
Видання зазначає, що термінова телеграма, яку надіслали всім американським дипломатам в усьому світі, показала рівень тривоги в адміністрації Байдена щодо подій у росії. А також продемонструвала, наскільки важливим є контроль над публічною та приватною інформацією для Білого дому та Держдепу.
У випадку, якщо представники іноземних держав запитають американських дипломатів про розвиток подій у росії, вони мають відповісти, що США стежать за ситуацією, йшлося у телеграмі. Також там зазначалося, що ситуацією займається безпосередньо держсекретар та його найближчий персонал.
За словами одного зі співрозмовників Axios, серед тих, хто отримав телеграму, склалося враження, що її надіслали для того, щоб переконатися, що жоден американський дипломат не сказав нічого, що могло б створити враження причетності США до подій у росії.
Інший американський чиновник сказав, що на момент надсилання телеграми ситуація в росії була незрозумілою, тож Блінкен хотів переконатися, що американські посадовці мовчали, поки не було додаткових подробиць.
- Увечері 23 червня засновник російської «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому таборі найманців, «загинула величезна кількість бійців». Команду про знищення «ПВК Вагнера» нібито дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу. Пригожин заявив про початок «маршу справедливості», взяв під контроль військові обʼєкти Ростова, зокрема аеродром, і «вагнерівці» почали рухатись у бік Москви.
- Увечері 24 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився з Пригожиним «про неприпустимість розвʼязування кривавої бійні на території росії». Тоді Пригожин заявив, що вони розвертають колони і вертаються в польові табори. Після цього стало відомо, що Пригожин поїде в Білорусь (в Україні запевнили, що загрози наступу «вагнерівців» з півночі немає).
- 26 червня Євгеній Пригожин заявив, що заколот у росії він почав через те, що тамтешня влада хотіла з 1 липня ліквідувати ПВК та перевести бійців у підзвітність Міноборони рф.