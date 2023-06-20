Уряд зміг встановити місцезнаходження понад 200 людей, які зникли після підриву Каховської ГЕС
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Стас Козлюк / «Бабель»
Уряд України зміг встановити місцезнаходження 202 людей, які вважалися зниклими безвісти після того, як 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС.
Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило 20 червня.
Наразі до кол-центру надійшло 311 звернень. Близько 90% звернень стосуються зниклих із тимчасово окупованих територій Херсонської області. Зниклими безвісти все ще вважаються 109 людей. Їхні справи передані до Нацполіції.
Гаряча лінія уповноваженого з питань зниклих безвісти людей: 0 800 339 247. Мешканці тимчасово окупованих територій можуть скористатися Viber або WhatsApp за номером: (095) 896-04-21.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку. Через підрив ГЕС загинули щонайменше 17 людей. Кількість загиблих на окупованому лівобережжі Херсонщини невідома.