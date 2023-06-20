Суд залишив у СІЗО колишнього президента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва

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Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього президента АТ «Мотор Січ» Вʼячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у пособництві росії. Про це суд повідомив 20 червня.

Богуслаєв залишається під вартою до 17 липня 2023 року включно, без права на заставу.