Le Monde: Франція планує підтримати вступ України в НАТО

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Anthony Choren / Unsplash

На засіданні ради оборони в Єлисейському палаці французька влада розглядала можливість приєднання України до НАТО. Раніше Франція, США і Німеччина обережно ставилися до такої ідеї, проте зараз Париж хоче посилити тиск на росію.

Про це пише Le Monde.

Напередодні липневого саміту НАТО у Вільнюсі Франція обирає відстоювати перспективу вступу України до Атлантичного альянсу, щоб вплинути на повномасштабну російсько-українську війну й змусити сторони почати переговори.

За даними джерел, у Єлисейському палаці вважають, що коли Україна отримає перспективу приєднання до НАТО, то це знеохотить росію продовжувати війну, а Україну мотивуватиме сісти за стіл переговорів.