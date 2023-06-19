Associated Press: За понад тиждень до підриву Каховської ГЕС на ній припаркували машину з вибухівкою

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За девʼять днів до підриву Каховської ГЕС на ній помітили припаркований автомобіль із вибухівкою.

Про це повідомляє агентство Associated Press, яке отримало ексклюзивні фотографії з безпілотників і поспілкувалось з українськими військовими.

Видання отримало знімок з українського дрона, який датований 28 травня. На ньому — машина, припаркована на греблі. Її дах розкритий, видно, що всередині бочки, одна з яких, схоже, поєднана із фугасом, а дріт йде до окупованого берега річки. Невідомо, скільки часу машина простояла на греблі.

Співрозмовник AP серед українських спецпризначенців підтвердив, що машина справді стояла на греблі до прориву. На його думку, її могли поставити так із двома цілями: зупинити просування українських військових на греблі, посилити запланований вибух у машинному відділенні та зруйнувати верхню частину греблі. Але одного замінованого автомобіля було б недостатньо, щоб зруйнувати греблю, уточнило джерело.