Associated Press: За понад тиждень до підриву Каховської ГЕС на ній припаркували машину з вибухівкою
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
За девʼять днів до підриву Каховської ГЕС на ній помітили припаркований автомобіль із вибухівкою.
Про це повідомляє агентство Associated Press, яке отримало ексклюзивні фотографії з безпілотників і поспілкувалось з українськими військовими.
Видання отримало знімок з українського дрона, який датований 28 травня. На ньому — машина, припаркована на греблі. Її дах розкритий, видно, що всередині бочки, одна з яких, схоже, поєднана із фугасом, а дріт йде до окупованого берега річки. Невідомо, скільки часу машина простояла на греблі.
Співрозмовник AP серед українських спецпризначенців підтвердив, що машина справді стояла на греблі до прориву. На його думку, її могли поставити так із двома цілями: зупинити просування українських військових на греблі, посилити запланований вибух у машинному відділенні та зруйнувати верхню частину греблі. Але одного замінованого автомобіля було б недостатньо, щоб зруйнувати греблю, уточнило джерело.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку. Через підрив ГЕС загинули щонайменше 17 людей, зниклою безвісти вважають 31 людину. Кількість загиблих на окупованому лівобережжі Херсонщини невідома.