СБУ підозрює ексзаступника міністра Шаповалова і його помічника Хмельницького у розкраданні 1 млрд грн з бюджету

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Служба безпеки України

Служба безпеки України повідомила про підозру ексзаступнику міністра оборони та його підлеглому за розкрадання з бюджету понад 1 мільярда гривень (ч. 5 ст. 191 ККУ), а також за перешкоджання діяльності ЗСУ (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 ККУ).

Слідство зібрало докази про корупційну діяльність колишнього заступника міністра оборони України та екскерівника Департаменту державних закупівель відомства.

Джерела «Бабеля» у правоохоронних органах зазначили, що мова йде про колишнього заступника міністра Вʼячеслава Шаповалова й Богдана Хмельницького.

За даними СБУ, вони причетні до розкрадання бюджетних грошей, виділених на купівлю бронежилетів та зимової форми для підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання. Це сталося на початку березня 2022 року.

Слідчі встановили, що Шаповалов і Хмельницький купили в іноземній фірмі майже три тисячі бронежилетів на понад 130 мільйонів гривень, привласнивши понад 100 мільйонів із суми. Товарознавча експертиза виявила, що реальна ринкова вартість бронежилетів становить лише 25 мільйонів гривень, а якість придбаних не відповідає заявленому класу захисту.

У СБУ пишуть, що організатори «схеми» купили оптову партію неякісних зимових курток і штанів для військовослужбовців на загальну суму 900 мільйонів гривень. Одяг теж не відповідає потрібним вимогам.

Співробітники Служби безпеки провели обшуки за місцем роботи і проживання фігурантів, де знайшли документацію та інші речові докази проти Шаповалова і Хмельницького.

Зараз обидва фігуранти перебувають під вартою за підозрою у схожих злочинах.