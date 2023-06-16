Жителям Херсонщини та Миколаївщини, які постраждали від підтоплення, виплатять допомогу
- Автор:
- Софія Телішевська
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Стас Козлюк / «Бабель»
Кабмін виділив Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям 564, 875 млн гривень для виплати допомоги населенню, яке постраждало внаслідок підриву Каховської ГЕС.
Про це повідомляє Міністерство реінтеграції окупованих територій.
Кожному постраждалому від затоплення виплатять одноразову грошову допомогу на суму 5 тисяч гривень. Виплати організовуватимуть військові адміністрації області.
Крім того, потерпілим виплатять фінансову допомогу від Міжнародної організації з міграції ООН — 6 600 гривень на людину.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку. Загинули щонайменше 10 людей, на окупованому лівобережжі ситуація гірша, росіяни туди не пускають ООН.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив росією Каховської ГЕС уже перевищує 55 мільярдів гривень.