Уряд Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу
- Автор:
- Анна Холоднова
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Уряд Хорватії на засіданні 15 травня підтримав ініціативу хорватського Парламенту про визнання Голодомору геноцидом українського народу.
Про це пише видання Nova.
«Ми підтримуємо ініціативу клубів хорватського Парламенту», — сказав прем’єр-міністр Андрей Пленкович.
Секретар МЗС Хорватії Зденко Лучич заявив, що запропонованою декларацією парламент Хорватії позначає Голодомор як насильницький голод, що був навмисно організований комуністичним сталінським режимом в Україні в період 1932—1933 років.
- Нещодавно Велика Британія ухвалила рішення про визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу. Так само вирішили Словенія, Франція, Ісландія, Бельгія та інші країни — загалом понад 20 країн світу.
- 15 грудня 2022 року Європейський парламент ухвалив резолюцію з приводу 90-х роковин Голодомору в Україні, яка визнає події 1930-х років геноцидом українського народу.