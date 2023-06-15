Міністр оборони ПАР заявила, що немає потреби розслідувати можливі поставки зброї до росії через судно Lady R
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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GovernmentZA / Flickr
Міністр оборони Південної Африки Тенді Модісе заявила, що немає потреби в комісії, яка збиралась розслідувати можливі поставки зброї до росії через судно Lady R.
Про це повідомляє південноафриканське видання Eyewitness News.
Міністр відповідала на запитання депутатів у межах групи з питань миру та безпеки, де її знову допитували про швартування російського корабля. Модісе заявила, що в грудні 2022 року на судно не вантажили зброю, а відвантажували зброю, яку ПАР замовила ще у 2018 році.
«Ми не зробили нічого поганого. Ми замовили та отримали партію», — заявила міністр оборони. Вона додала, що в розслідуванні, яке ініціював президент, немає потреби.
«Нам не потрібна судова комісія з розслідування, щоб сказати нам, що ми знаємо або чого ми не знаємо», — додала Модісе.
- Ще в грудні 2022 року депутати парламенту Південної Африки запідозрили країну у продажу зброї росії. Тоді ввечері в порту Саймонстаун помітили вантажний автомобіль і контейнеровоз Lady R під російським прапором. Свідки бачили, як судно розвантажувало, а потім приймало вантаж під час одного з регулярних відключень електроенергії в країні. Ось маршрут Lady R.
- У травні 2023 року США звинуватили Південну Африку в постачанні боєприпасів до росії через корабель Lady R. Президент Сіріл Рамафоса створив незалежну комісію, яка займеться розслідуванням можливих поставок зброї до росії.